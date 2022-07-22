В Кисловодске появится центр высокотехнологичной медпомощи

22 июл. 18:58

В Кисловодске в течение трех лет построят Федеральный центр высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Это будет первое в СКФО медучреждение, специализирующееся на комплексном восстановлении людей, перенесших инсульт", - сказано в заявлении.

Строительством медцентра займется ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр федерального медико-биологического агентства". Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, в медцентре будет круглосуточный стационар на 120 коек, дневной стационар, отделения нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии и мощный диагностический блок.

Завершить строительные работы планируется к 2025 году, передает ТАСС.