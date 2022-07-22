Полиция Казахстана нашла заблудившегося в лесу подростка из Германии

22 июл. 18:49

Поиски подростка из Германии, пропавшего в лесу в Северо-Казахстанской области, завершились успешно.

Пресс-службе областного департамента полиции сообщает, что 21 июля в отдел полиции Айыртауского района обратилась 27-летняя жительница Петропавловска. По ее словам, ее племянник ранним утром того же дня потерялся в лесу в районе базы отдыха в селе Имантау, где отдыхала семья. Юноша 16-ти лет приехал в гости к родным из Германии.

"Полицейские незамедлительно развернули розыскные мероприятия. В поисках был задействован весь личный состав отдела полиции, егеря, лесники и все неравнодушные люди. Фотоориентировки мальчика были разосланы в WhatsApp. По ним подростка опознал пастух в поле. Полицейские и егеря прочесали местность. В результате пропавший был возвращен родственникам", - поделились правоохранители.

Начальник ОП Айыртауского района полковник полиции Марат Серкешев рассказал, что подросток вместе с родителями приехал в Петропавловск в гости к бабушке. "Убедительно просим жителей и гостей области во время отдыха сохранять связь. В случае исчезновения родных незамедлительно обращайтесь в полицию", - добавил он.