В одной из станиц Карачево-Черкесии началось строительство первой амбулатории по нацпроекту

22 июл. 18:33

В станице Преградной в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", входящей в нацпроект "Здравоохранение", приступили к строительству первой врачебной амбулатории на 240 посещений в смену. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава КЧР Рашид Темрезов.

Он подчеркнул, что в республике активными темпами продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, инициированная президентом России Владимиром Путиным. "В рамках данной программы в станице Преградной Урупского района стартует строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену", - цитирует Темрезова ТАСС.

По словам главы Карачаево-Черкесии, новое двухэтажное здание медучреждения будет соответствовать современным стандартам. Его оснастят техникой для диагностики, с помощью которой специалистам станет проще выявлять опасные патологии на ранних стадиях.