В КЧР на берегах реки Кубани собрали тонну мусора

22 июл. 18:46

В Карачаево-Черкесии (КЧР) прошел экологический субботник в рамках экологической акции "Вода России", участники которого очистили от мусора участок береговой линии реки Кубани, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.

"Акция по уборке береговой линии проходила в окрестностях Эльбрусского рудника в Карачаевском районе КЧР. Волонтеры убрали порядка 3 км береговой линии, в том числе на территории рекультивированного хвостохранилища", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Всего волонтеры собрали около тонны мусора, в том числе крупногабаритного, оставшегося с советских времен от производственной базы одного из вузов.