"Аэрофлот" возобновит рейсы в Таиланд с 30 октября

22 июл. 18:18

Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала полеты на остров Пхукет в Таиланде.

Ожидается, что полеты на популярный у туристов остров возобновятся в конце октября и будут выполняться ежедневно.

Согласно расписанию на сайте перевозчика, регулярные рейсы на Пхукет будут выполняться из "Шереметьево" с 30 октября на лайнерах Airbus A330-300. В настоящее время бронирование перелетов на данном направлении недоступно.

"То, что "Аэрофлот" в зимнем сезоне планирует рейсы на Пхукет, безусловно будет способствовать росту интереса туристов к направлению. Однако пока билеты на рейсы авиаперевозчика в системе бронирования отсутствуют, делать прогнозы преждевременно", - отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour, пишет «Интерфакс».