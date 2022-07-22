Глава "КазахГаз" отчитался перед президентом

22 июл. 18:18

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя правления АО "НК "КазахГаз" Санжара Жаркешова, который рассказал главе государства о проделанной работе.

Так, в Казахстане не допустили дефицита товарного газа, полностью обеспечив потребности внутреннего рынка, - рассказал Жаркешов. Также "КазахГаз" приступил к строительству ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров, ресурсная база расширяется за счет новых проектов разведки и добычи газа, в компании утвержден Комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы, - передает Sputnik Казахстан .

Председатель правления АО "НК "КазахГаз" также доложил, что проводятся работы по сокращению перечня запрашиваемых документов для выдачи технических условий по подключению к газу, также разработан и внесен на рассмотрение комплекс мер по социально справедливой реформе ценообразования, - пишет сайт Акорды.