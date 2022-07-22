Координационный центр по зерновому соглашению начнет работу в Стамбуле через две недели

22 июл. 18:11

Генсек ООН Антониу Гутерриш после подписания в пятницу всеми сторонами соглашения по экспорту зерна с Украины сообщил, что за выполнением соглашения будет следить создаваемый в Стамбуле координационный центр.

По словам Гутерриша, соглашение открывает путь для экспорта значительных объемов продовольствия из трех украинских портов на Черном море - Одессы, Черноморска и Южного.

"Сегодня мы объявляем о создании Совместного координационного центра по мониторингу выполнения соглашения инициативы по Черному морю", - заявил он.

Четырехсторонний координационный центр начнет работу максимум через две недели, добавил генсек ООН.

Он отметил, что зерновое соглашение стабилизирует мировые цены на продовольствие. "Оно принесет облегчение развивающимся странам, которые находятся на грани банкротства, а также наиболее уязвимым категориям населения, столкнувшимся с угрозой голода. Оно также поможет стабилизировать глобальные продовольственные цены", - сказал Гутерриш.

Российской и украинской сторонам удалось преодолеть сложности ради инициативы, которая поможет благосостоянию человечества, подчеркнул он. Гутерриш добавил, что ООН рассчитывает на то, что Турция продолжит играть важную роль в выполнении соглашения по экспорту зерна из Украины.