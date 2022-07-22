Пожилая жительница Москвы отсудила 4 млн рублей у топ-менеджера "Сибура"

22 июл. 17:59

В Москве 83-летняя местная жительница отсудила 4 млн рублей у члена правления нефтегазохимической компании "Сибур" Василия Номоконова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В апреле 2020 года в семикомнатной квартире топ-менеджера на Ленинском проспекте из-за короткого замыкания произошел пожар. Огонь повредил свыше 30 квартир. В их числе было жилье пенсионерки, которое затопило при тушении пожара.

Вместе с другими потерпевшими женщина подала в суд на Номоконова, однако тот долго отрицал свою вину, доказывая, что пожар случился из-за общедомовой проводки и крыши.

Чтобы доказать вывод, сделанный пожарными еще при первичном осмотре, потребовались годы судебных разбирательств и экспертизы. Решение суда в пользу пенсионерки было принято 21 июля, передает Лента.ру.