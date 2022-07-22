Источник: ООН поможет России с экспортом удобрений

22 июл. 17:48

ООН возьмет на себя работу по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России в сферах финансов, страхования и логистики, а также будет содействовать тому, чтобы продукция не попадала под санкции, - сообщил источник в ООН, знакомый с текстом меморандума.

"Секретариат будет прилагать усилия с тем, чтобы компетентные органы и частный сектор исключили из ограничительных мер, введенных против России, продукты и удобрения, в том числе сырье, необходимое для производства удобрений (в частности аммиак), из России", - сообщил источник, передает РИА Новости.

ООН также предпримет усилия, направленные на "содействие транспарентному беспрепятственному доступу продуктов и удобрений на мировые рынки" при наличии препятствий в сфере финансов, страхования и логистики, - добавил он.