ОАЭ в ближайшее время назначит посла в Иран

22 июл. 17:46

Иран начал процесс расширения дипломатических отношений с соседними странами Персидского залива, ОАЭ и Кувейтом. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ОАЭ назначит посла в Тегеране.

"Посол ОАЭ скоро прибудет в Иран. Кувейт также представил своего посла в Тегеране. Мы выразили согласие на то, что новый представитель Кувейта в Тегеране прибудет в Тегеран через несколько дней", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства агентство Anadolu.