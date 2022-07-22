Россия подписала соглашение по зерну

22 июл. 17:38

Россия подписала соглашение с Турцией и ООН о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю, ранее свою часть соглашения подписала Украина.

"Мы только что подписали документ об этой инициативе", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Стамбуле. Трансляцию ведет сайт ООН.

Документы подписаны в пятницу в Стамбуле. От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции - глава военного ведомства Хулуси Акар. От Украины - министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По мнению Гутерриша, подписание документа является "маяком надежды в Черном море". Он указал на то, что "важно, чтобы соглашение было полностью имплементировано" и поблагодарил все стороны соглашения.