В России пошел в рост оптовый бензин

22 июл. 17:34

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, - свидетельствуют данные торгов.

Так, оптовая цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России сегодня поднялась на 11,49% по сравнению с прошлой пятницей - до 42 717 рублей за тонну, бензин марки Аи-95 подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну, стоимость дизтоплива за неделю увеличилась на 2,24% - до 56 468 рублей за тонну, мазут подорожал на 3,05%, до 17 496 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 6,38%, до 9 200 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 1,43%, до 68 898 рублей за тонну, - передает РИА Новости.

Как пояснил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев, такая динамика биржевых цен связана с корректировкой демпфериующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо, и этот демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года.

Рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.