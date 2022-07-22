В Ставропольском крае появится крупный лабораторный комплекс

22 июл. 17:34

В Ставропольском крае появится инновационный лабораторный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе главы субъекта.

Строительством объекта займется российская промышленно-строительная группа компаний "Ташир", в состав которой входят 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики. Данный вопрос представители компании обсудили на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"Одним из основных вопросов обсуждения стали перспективы реализации в крае инвестиционного проекта по строительству инновационного лабораторного комплекса", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый комплекс сможет оперативно и в больших объемах проводить весь спектр лабораторных исследований, покрывая потребности медицинских учреждений края, передает ТАСС.