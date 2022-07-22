Набиуллина: цены на нефть будут расти из-за ограничений Запада

22 июл. 17:25

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту мировых цен на нефть, предупредила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Не хочу рассуждать, реально это или не реально, но если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем", - заявила она.

Набиуллина пояснила, что российские нефтепродукты переориентируются на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать. "А так как это будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть, даже при возможном снижении количественных показателей это может иметь меньший эффект на все показатели курса, платежного баланса", - сообщила глава регулятора.