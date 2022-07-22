В Кабардино-Балкарии на повышение зарплаты бюджетникам потратят почти 800 млн рублей

22 июл. 16:58

Руководство Кабардино-Балкарии (КБР) выделит 796,4 млн рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Такое постановление было принято на состоявшемся 22 июля заседании регионального правительства.

"Правительству республики необходимо принять меры по подготовке реализации решения <...> по увеличению с 1 августа 2022 года на 10% <...> оплаты труда работников государственных, казенных, бюджетных, автономных учреждений, а также <...> работников подведомственных муниципальных учреждений с учетом утверждения минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года", - заявил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

По его словам, в обязательном порядке подлежат индексации оклады работников учреждений, а по работникам, получающим минимальный размер оплаты труда, индексации подлежат сами оклады, без индексации всей зарплаты.

Напомним, в середине июня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что с 1 августа 2022 года работники бюджетных учреждений республики начнут получать повышенную заработную плату. "В этом году, с 1 августа, вновь поднимем заработную плату работников бюджетных организаций на 10%, средства для этого изысканы в бюджете региона", - заявил руководитель КБР.