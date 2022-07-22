Акар поблагодарил Шойгу за его работу по перевозке зерна

22 июл. 17:13

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия, - сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства.

"На встрече с Сергеем Шойгу, прибывшим в Стамбул на церемонию подписания соглашения о поставках зерна, разработанного благодаря усилиям Турции, Хулуси Акар выразил благодарность министру обороны Российской Федерации за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня в Стамбуле ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.