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Акар поблагодарил Шойгу за его работу по перевозке зерна

Акар поблагодарил Шойгу за его работу по перевозке зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия, - сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства.

"На встрече с Сергеем Шойгу, прибывшим в Стамбул на церемонию подписания соглашения о поставках зерна, разработанного благодаря усилиям Турции, Хулуси Акар выразил благодарность министру обороны Российской Федерации за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня в Стамбуле ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

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