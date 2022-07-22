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В Батуми состоится концерт Горана Бреговича 

В Батуми состоится концерт Горана Бреговича 

Всемирно известный музыкант и композитор Горан Брегович даст концерт в Батуми. По словам организаторов, мероприятие запланировано на 10 августа. 
Концерт пройдет на сцене батумского клуба MONO HALL. Исполнитель споет и сыграет в сопровождении своего бэнда Wedding & Funeral, передает Sputnik Грузия. 
Исполнитель известен в странах Восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme и во всем мире как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы.

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