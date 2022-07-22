Центробанк продлит валютные ограничения, введенные в марте

22 июл. 16:33

Банк России намерен продлить в сентябре ограничения на снятие наличной иностранной валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что в настоящее время нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением иностранной наличной валюты в Россию в ближайшем будущем изменится в лучшую сторону.

"Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты, остаются в силе, и при этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс. И поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта", - цитирует ее "Интерфакс".