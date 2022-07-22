Министры обороны России и Турции провели переговоры в Стамбуле

22 июл. 16:27

В пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Главными темами встречи стали обстановка в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Руководители оборонных ведомств также поговорили о последних событиях на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоится подписание зернового соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН. С российской стороны во встрече примет участие глава Минобороны Сергей Шойгу.