Иран и Саудовская Аравия приступают к политической стадии переговоров по нормализации отношений

22 июл. 16:19

Иран и Саудовская Аравия готовятся перевести переговоры по нормализации отношений в стадию публичных политических обсуждений. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он отметил прогресс на переговорах по нормализацию отношений с Эр-Риядом, которые начались в апреле 2021 года. По словам главы иранского МИД, состоялось пять раундов переговоров, стороны обсуждали вопросы безопасности.

Абдоллахиян подчеркнул, что власти Ирака, выступавшего посредником на переговорах, сообщили Ирану, что Саудовская Аравия готова перевести переговоры в "стадию публичных политических обсуждений".

"Мы со своей стороны также заявили о готовности продолжить переговоры на политическом уровне и в конечном итоге прийти к нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - цитирует его агентство Anadolu.