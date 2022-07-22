Чечня примет чемпионат Москвы по скайраннингу

22 июл. 16:11

Чемпионат Москвы по скайраннингу - бегу по горной местности - пройдет с 18 по 20 августа на всесезонном горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне, сообщили журналистам в пресс-службе Кавказ.РФ.

"Спортсменам предстоят забеги в горах на высоте до 3 200 м над уровнем моря в дисциплинах "Вертикальный километр" и "Марафон", - говорится в сообщении организаторов.

Уточняется, что в первый день соревнований спортсмены преодолеют дистанцию вертикальный километр со стартом от горной реки Хачаройахк на высоте 1 000 м и финишируют на высоте 2 000 м, на границе альпийской зоны, в окружении водопадов и скал.

"Общая протяженность дистанции почти 6 км по горной лесной дороге, набор высоты - 1 000 м. 20 августа скайраннеры пробегут 35 км с суммарным набором высоты 3 300 м. На дистанциях будет организован электронный хронометраж с индивидуальными чипами для всех участников и онлайн-трансляцией результатов", - говорится в релизе.