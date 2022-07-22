Правоохранителям Казахстана доверяют лишь треть казахстанцев

22 июл. 16:08

Полиции Казахстана верят 36,4%, прокуратуре 37,5% респондентов, данные опубликованы Бюро национальной статистики страны.

В ведомстве напомнили, что выборочное обследование среди населения по определению уровня доверия к правоохранительным органам проводится ежегодно. Во время опроса граждане отвечают на вопросы по степени безопасности, оценке преступности, причинам недоверия к органам правопорядка.

"На вопрос "Согласны ли вы с утверждением, что правоохранительным органам можно доверять" выбрали вариант "Полностью согласны": в отношении органов прокуратуры 37,5% опрошенных, в отношении полиции – 36,4%, в отношении антикоррупционной службы – 24,4%, в отношении службы экономических расследований – 22,2%", – сказано в информации.

При этом 45,7% и 38,5% участникам опроса не приходилось сталкиваться со службой экономических расследований и антикоррупционной службой соответственно.

Кроме того, опрошенные в районе своего проживания чувствуют себя: в полной безопасности – 58,3%, достаточно безопасно – 37,8%, не безопасно – 2,7%, совсем не безопасно – 0,4%, затруднились ответить – 0,7%.

Отвечая на вопрос "Насколько правоохранители обеспечивают правопорядок в районе проживания респондентов", 23,4% граждан дали оценку в "Значительной степени". 40,9% жителей считают, что за последний год уровень преступности в их районе снизился. При этом 31,2% респондентов заявили, что минимум раз в неделю замечают патрулирование в районе их проживания.

В пресс-службе ведомства отметили, что опрос охватил все регионы Казахстана, включая городскую и сельскую местности. В исследования приняли участие 18 005 граждан в в возрасте от 15 лет и старше.