В Краснодарском крае предупредили об опасности подъема уровня воды в реках

22 июл. 15:58

В реках Черноморского побережья из-за ливней 22 и 23 июля ожидаются подъемы уровня воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"На реках Черноморского побережья (в Геленджике и Туапсинском районе) прогнозируются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок", - поведали в ведомстве

В Сочи ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду. Возможны резкий подъем уровней воды в реках до неблагоприятных отметок и селевые потоки малого объема, предупредили в МЧС.

Подъем воды прогнозируется и на реках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края (в Отрадненском, Мостовском, Лабинском районах). Над Черным морем на участке Анапа - Магри существует опасность формирования смерчей.

"Организована работа оперативного штаба. Спланирован состав сил и средств с введением резервной техники пожарно-спасательных подразделений", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Для контроля за ситуацией места возможных паводковых явлений будут патрулировать группы на транспортной инфраструктуре, передает ТАСС.