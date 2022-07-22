В Стамбуле перед подписанием договора о зерне образовалась очередь из журналистов

22 июл. 15:34

Журналисты образовали очередь у входа в офис Долмабахче в Стамбуле, где состоится подписание документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, сообщает РИА Новости.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу примет участие в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

Отмечается, что перед входом в офис стоит длинная очередь из журналистов. После проверки их располагают в комнате для прессы. Сама церемония должна начаться в 16:30 по московскому времени.