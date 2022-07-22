Начальник полиции райотдела на Кубани задержан за взятку

22 июл. 15:28

По обвинению в получении взятки задержан начальник полиции по Темрюкскому району Краснодарского края, информирует следственное управление СК РФ по региону

"Задержан начальник полиции ОМВД России по Темрюкскому району, обвиняемый во взяточничестве", - говорится в сообщении, которое опубликовано Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что полицейский получил от местного бизнесмена взятку в сумме более 2,9 млн рублей. О противоправных действиях обвиняемого предприниматель сообщил в следственные органы СК России, 21 июля 2022 года при оперативной поддержке сотрудников УФСБ РФ по краю сотрудник полиции был задержан. Следствие продолжается.