Грузинский премьер встретился с главой управления мусульман Кавказа

22 июл. 15:04

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, сообщает пресс-служба кабмина.

Пашазаде передал Гарибашвили приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. В свою очередь премьер отметил, что Азербайджан и Грузия являются не только соседями, но друзьями.

"Я рад видеть вас в Грузии. Для нас большая честь принимать вас в Грузии. Я помню, мы встречались с вами несколько лет назад, у нас была очень хорошая беседа, и я рад, что сегодня вы вновь посетили Тбилиси", – приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Он отметил, что в двусторонних отношениях есть конкретный прогресс, и приезд Пашазаде в Тбилиси тому подтверждение.

"Меня особенно радует тот факт, что вас связывает особая дружба с нашим Святейшим, и я знаю о вашем особенном уважении", – добавил премьер.

Пашазаде на встречу подчеркнул особый вклад Гарибашвили в дружественных отношениях Грузии и Азербайджана.

"Я не политик, но то, что отношения этих двух стран в плане политики, экономики, культуры, религии или других направлений на высоком уровне, это однозначно нужно отметить", – рассказал духовный деятель.