Украина, Турция и ООН оформили сделку по экспорту зерна

22 июл. 14:50

В Стамбуле состоялось подписание соглашения об экспорте зерна между Украиной, Турцией и ООН.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава Минобороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны подписать представители России, Турции и ООН.

По данным украинских СМИ, Украина продолжит контролировать порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В этих портах смогут находиться только суда, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений.