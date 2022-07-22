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Украина, Турция и ООН оформили сделку по экспорту зерна

Украина, Турция и ООН оформили сделку по экспорту зерна

В Стамбуле состоялось подписание соглашения об экспорте зерна между Украиной, Турцией и ООН.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава Минобороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны подписать представители России, Турции и ООН.

По данным украинских СМИ, Украина продолжит контролировать порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В этих портах смогут находиться только суда, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений.

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