Шойгу начал визит в Турцию

22 июл. 14:18

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где пройдет подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Также Шойгу проведет переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса, по результатам которых российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.