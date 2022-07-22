В Кисловодске появится Центр высокотехнологичной медицины

22 июл. 14:11

В Кисловодске будет построен Центр высокотехнологичной медицины, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что это будет первое в СКФО медучреждение, специализирующееся на комплексном восстановлении людей, перенесших инсульт. "Медцентр будет включать круглосуточный стационар на 120 коек, дневной стационар, отделения нейрореабилитации, травматологии и ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, а также мощный диагностический блок", -прокомментировал проект глава курорта Евгений Моисеев.

По его словам, объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей. Реализация проекта даст городу более 400 новых рабочих мест.