Председатель "Грузинской мечты", объяснил, за что раскритиковал бывшего посла ЕС

22 июл. 13:59

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил после встречи с европарламентариями, что у него есть "очень твердые основания" для негативной оценки деятельности бывшего посла Европейского союза в Грузии Карла Харцеля.

"(На встрече - прим. ред.) было сказано, что лучше критиковать политиков, чем дипломатов, и именно на это у нас был ответ. Именно из-за того, что этот человек, Карл Харцель действовал не как посол, а как политик, стало необходимо оценить его деятельность так, как мы оценили", - приводит слова Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что у "Грузинской мечты" есть "очень твердые основания" для негативной оценки деятельности Харцеля в Грузии. В качестве одного из примеров председатель "Грузинской мечты" привел переговоры при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля, в результате которых правящая партия и часть оппозиции подписали 19 апреля 2021 года соглашение.

"У него на определенные темы была такая позиция, которая была оскорбительной для государства. И после этого тоже были определенные эпизоды, в которых мы увидели такое отношение. Мы увидели отношение, в котором он не до конца смотрел на Грузию, как на суверенное государство", - сказал Кобахидзе.

Напомним, 20 июля глава парламентского комитета по внешним делам Николоз Самхарадзе заявил, что Харцель мог бы лучше работать над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС. В свою очередь, Кобахидзе подчеркнул, что Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях между ЕС и Грузией.