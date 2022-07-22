Центробанк сообщил о росте ВВП в 2024 году

22 июл. 13:54

Банк России улучшил прогноз по спаду ВВП в 2022 году с 8-10% до 4-6%, сообщает пресс-служба регулятора.

В апрельской версии прогноза Центробанк ожидал снижения российской экономики в 2022 году на 8-10%, теперь прогнозируется снижение на 4-6%. В 4-м квартале этого года снижение экономики России составит 8,5-12% - лучше апрельских ожиданий ЦБ по спаду в 12,5-16,5%.

Регулятор в прогнозе также пересмотрел свои оценки по динамике экономики в 2023 и 2024 годах и заявил, что ожидания по спаду ВВП в 2023 году ухудшены - вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%.

Кроме того, скорректированы прогнозы по росту экономики в 2024 году - до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.