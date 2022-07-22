Россия резко снизила ключевую ставку

Ключевая ставка ЦБ РФ была снижена сегодня с 9,5% сразу до 8%. Совет директоров Центробанка принял такое решение, исходят из низких темпов прироста потребительских цен, который на данный момент замедляют годовую инфляцию.

В пресс-релизе ЦБ РФ отмечается, что инфляционные ожидания снизились как у населения, так и у бизнеса – на данный момент они находятся на уровне весны 2021 года. Деловая активность в России показывает более позитивную динамику, чем прогнозировали эксперты Центробанка в июне, несмотря на ограничения, связанные с западными санкциями.

На данный момент ЦБ РФ ожидает снижения инфляции в 2022 году до 12-15%, 5-7% в 2023 году и возвращении к целевому уровню в 4% в 2024 году. Летом заметно выросли краткосрочные дефляционные риски, хотя инфляционные риски будут преобладать в среднесрочной перспективе.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ назначено на 16 сентября.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бывший замглавы Центробанка России Александр Хандруев, влияние ключевой ставки на экономику зависит от комбинации текущих проинфляционных и дефляционных рисков.

"Сейчас наметилась тенденция к снижению инфляционных ожиданий, темпы инфляции, оставаясь очень высокими, медленно, но снижаются. С другой стороны, мы видим, что необходимо приложить дополнительные усилия по стимулированию деловой активности. Поэтому приходится выбирать между задачами стимулировать деловую активность и не допустить усиления инфляции. Банк России балансируют между этими показателями и пока что все делает правильно. Ставка в 8% исходит из планов ЦБ РФ к 2024 году выйти на целевой показатель инфляции, а для него нужна ставка в 6-7%", - сообщил он.

"Можно ожидать, что уже на следующем заседании Совета директоров в сентябре ключевая ставка будет снижена до 7% годовых. При такой ставке появляется возможность снизить проценты по кредитам (при том что доходность по облигациям тоже снизится). Доступ к более дешевым финансовым ресурсам даст возможность деловому сектору, как частному, так и государственному, увеличивать объем кредитования. Я думаю, Банк России исходит из того, что сейчас важно не оказаться в тисках стагнации экономики, и прогнозирует, что инфляционная спираль не будет раскручиваться. Если это удастся обеспечить, тогда решение столь резко снизить ставку является оптимальным", - подчеркнул Александр Хандруев.

"Резкое снижение ставки показывает рынку, что ЦБ РФ понимает, что надо смягчать условия для сферы кредитования экономики. Тем не менее, есть пределы, за которые Банк России выйти не может, поскольку в соответствии с Конституцией, с законом о Центральном Банке, его главная задача – поддержание российского рубля", - добавил экс-заместитель председателя ЦБ РФ.

Экономист обратил внимание, что инфляцию в стране замедляет прежде всего ограничение спроса. "Реальные денежные доходы граждан снижаются, и даже номинальные не увеличиваются. Поскольку кредиты дорогие, желания брать кредиты тоже нет. А это позволяет не создавать избыточный спрос. С другой стороны, важна и проблема предложения, которое не может удовлетворить спрос из-за цен, и снижение ключевой ставки нацелено на то, чтобы снизить стоимость предложения. В конечном счете, обеспечивается равновесная позиция спроса и предложения", - заключил Александр Хандруев.