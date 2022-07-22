Житель Дагестана, напавший на семью туристов, задержан

22 июл. 13:33

Полиция задержала жителя Каспийска, напавшего с ножом на семью туристов, сообщает пресс-службе городской администрации.

Очевидцы конфликта в соцсетях отметили, что "компанией туристов" была супружеская пара с двумя малолетними детьми, в том числе грудным ребенком.

В МВД республики заявили, что инцидент произошел 20 июля в центре города. "Семья с двумя малышами после отдыха у моря направлялась домой, один из детей спал в коляске. Пешеходы переходили дорогу, когда водитель, проявив невнимательность, краем машины задел детскую коляску, в которой находился ребенок", – рассказали в ведомстве.

Отмец сделал замечание водителю, после чего началась перепалка. Через некоторое время горожанин вернулся и бросился на обидчиков с ножом. Очевидцы незамедлительно вызвали полицию.

"Агрессивному каспийчанину был дан достойный отпор, вследствие чего ранить никого он не успел", – сообщили в мэрии.

На следующий день нападавший был задержан полицейскими.