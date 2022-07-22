Карабах реинтегрируется в экономику Азербайджана

Программа "Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденная президентом Ильхамом Алиевым, подразумевает активную реинтеграцию Карабахского экономического региона и Восточно-Зангезурского экономического региона в азербайджанскую экономику.

На освобожденных территориях, за три десятилетия оккупации ВС Армении обращенных в пустоши, сейчас активно возводится инфраструктура, необходимая для возвращения населения и построения экономики, в том числе в аграрной сфере. На эти земли привлекаются инвестиции с высоким технологическим потенциалом с целью создания производств с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на экспорт, и обеспечения граждан постоянными рабочими местами.

Согласно Стратегии, экономика будет развиваться в регионе по "умным" бизнес-моделям, использующим производства замкнутого цикла. С другой стороны, местные полезные ископаемые будут включены в оборот в рамках государственно-частного партнерства. Также государство уделит внимание развитию туристического потенциала Карабаха и восточного Зангезура с уникальными и конкурентоспособными услугами.

Параллельно с проведением инфраструктуры в регионе будут создаваться торгово-сервисно-логистические центры и индустриальные парки с современной производственной инфраструктурой, которые будут поддерживать частные бизнес-инициативы. Предприниматели получат освобождение от налоговых и таможенных сборов, а также доступ к льготным кредитам и страхованию инвестиций.

Еще одно направление развития освобожденных территорий – создание экологически чистых и экономически эффективных возобновляемых источников энергии в соответствии с концепцией "зеленой энергетической зоны". Итоговая цель всех работ – постоянный рост доли Карабаха и Восточного Зангезура в азербайджанском производстве, экспорте и занятости.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, первоначально программа возрождения Карабаха будет опираться на внутренние инвестиции, но в скором времени часть ее проектов будет реализовывать с привлечением иностранных вложений.

"Во второй декаде 2022 года и в перспективе по 2026 год ожидается приток внешних инвестиций в проекты на территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономического районов. Мы знаем, что уже идут переговоры с bp о том, чтобы построить в Карабахе солнечную электростанцию. С другой стороны, мы знаем, что в освобожденных районах большие залежи золота, железной руды, министр экономического развития Микаил Джаббаров отметил, что ждет процесс притока инвестиций в их разработку, поскольку для этого кластера будут соответствующие преференции", - сообщил он.

"Я думаю, что иностранные инвестиции во втором полугодии начнут расти. Для региона это очень важно, и для зарубежных компаний вкладываться в него становится все более привлекательно. Инфраструктура уже есть, электроэнергия есть, построены два международных аэропорта, еще один строится. Есть природные ресурсы, есть условия для открытия курортно-бальнеологических центров, государство как раз начало строительство в Кельбаджаре соответствующих объектов. Поэтому для вложений в карабахские проекты открываются значительные бизнес-перспективы", - подчеркнул Эмин Гарибли.

"Привлекательность региона значительно вырастет после открытия Зангезурского коридора. Есть информация, что в Турции, в тех районах, по которым пройдет турецкая часть коридора, недвижимость начала подниматься в цене. Транспортный коридор, позволяющий быстро и эффективно перевозить грузы с востока на запад – одна из основ привлечения инвестиций на освобожденные территории. Кроме того, государство активно вкладывается само, создавая смарт-платформы в виде "умных" городов и сел, и в очень быстром темпе прокладывая всевозможную инфраструктуру, чтобы для зарубежных партнеров все было готово к работе", - обратил внимание экономист.

"В целом, немало стран уже заинтересованы – это и Турция, и Россия, и другие государства. Мы видим, как проявляется их интерес. Важно, что приход в регион таких крупных экономических игроков тоже увеличивает инвестиционную привлекательность Карабаха и Восточного Зангезура. Я думаю, очень скоро мы увидим, как начнут активно открываться производственные объекты по мере заселения районов возвращающимися домой людьми. И дальше развитие экономики в регионе будет двигаться по нарастающей", - заключил Эмин Гарибли.