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Двое воспитанников благотворительного фонда поднялись на Эльбрус на протезах

Двое воспитанников благотворительного фонда поднялись на Эльбрус на протезах

Двое воспитанников благотворительного фонда "Жизнь в движении" – 15-летний Рахман Апаев и 17-летний Арби Исаев – совершили восхождение на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе "Кавказ.РФ".

Ребята поднялись на гору для помощи в сборе средств на протез для нового подопечного фонда - 13-летнего Александра Ищенко. Они прошли акклиматизацию в Приэльбрусье, а затем поднялись на канатных дорогах курорта "Эльбрус", чтобы совершить альпинистское восхождение.

Рахман покорил Западную вершину Эльбруса. Там он развернул флаг фонда и станцевал лезгинку. Арби встретил его на высоте 5,1 тыс м, куда также смог дойти самостоятельно.

В пресс-службе отметили, что благодаря фонду "Жизнь в движении" мальчики не только заново научились ходить, но и отлично играют в футбол, катаются на коньках и сноуборде, владеют основами джигитовки и ходят в горы. "Теперь их главное желание – помочь Саше Ищенко, который мечтает забыть свою болезнь как страшный сон, встать уверенно на ноги и вернуться к активной жизни", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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