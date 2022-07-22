Маски вернулись в Нур-Султан

22 июл. 12:54

Обязательное ношение медицинских масок вернули в столицу Казахстана, сообщает "Хабар 24".

Отмечается, что жители Нур-Султана обязаны носить средства индивидуальной защиты в ТРЦ, общественном транспорте, кинотеатрах и прочих местах массового скопления людей.

Ранее об ужесточении эмидемиологических мер сообщила главный врач города в связи с переходом столицы в "желтую" зону.

Кроме того, власти вернут и антисептики, районные администрации города уже получили рекомендации.

Стоит добавить, что беременные женщины, работники, которым вакцинация противопоказана и люди, близко общавшиеся с зараженными коронавирусом будут переведены на удаленную работу. Кроме того, в Нур-Султане планируется упростить способы прохождения вакцинации.