Зерновое соглашение от России и Турции подпишут министры обороны

22 июл. 12:33

Соглашение по зерну от России и Турции подпишут министр обороны Сергей Шойгу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

По его данным, глава Минобороны России уже прибыл в Стамбул.

От Украины соглашение по зерновому коридору подпишет министр транспорта, возглавляющий делегацию страны на переговорах в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на TRT.

Напомним, накануне в администрации президента Турции сообщили, что 22 июля в Стамбуле состоится подписание зернового соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН.