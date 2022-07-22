"Моссад" похитил командующего КСИР

22 июл. 12:12

Служба внешней разведки "Моссад" похитила в Иране командующего Корпусом стражей Исламской революции, сообщает "Анадолу" со ссылкой на интернет-портал Iran International, базирующийся в Великобритании.

Отмечается, что израильские спецагенты похитили высокопоставленного представителя КСИР Ядуллу Хидмети. Его допросили и получили признание в причастности к поставкам оружия в Ирак, Сирию, Йемен и Ливан.

Агентство подчеркивает, что Хидмети является заместителем бригадного генерала КСИР по вопросам логистики. Также Iran International утверждает, что в распоряжении есть видеозапись допроса офицера, представившегося как "командующий КСИР Хидмети", однако само видео не опубликована.