Израильская делегация приедет в Россию решать вопрос с работой "Сохнута"

22 июл. 12:09

В конце июля израильская правительственная делегация отправится с визитом в Москву. Такое решение было принято премьер-министром Израиля Яиром Лапидом совместно с представителями МИД и Совбеза страны, сообщили в канцелярии израильского премьера.

Цель поездки – решение вопроса о продолжении работы еврейского агентства "Сохнут".

"При оценке ситуации было принято решение направить на следующей неделе совместную делегацию канцелярии премьер-министра, МИД, министерств юстиции и абсорбции, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России", - сказано в заявлении.

Лапид отметил, что еврейская община в России глубоко связана с Израилем и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российскими властями. "Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась", - цитирует его РИА Новости.