В России диагностировали COVID-19 у 6659 человек

22 июл. 11:57

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 6659. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 4687 человек, умерли – 41. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 517 779. Справились с болезнью 17 929 059 жителей страны, скончались – 382 080.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 1787, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 680, Свердловской области – 171, Краснодарском крае – 145, Ростовской области – 145, Ленинградской области – 127, Челябинской области – 126, Воронежской области – 109, Иркутской области – 101,

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 86 жителей региона. В Чечне выявили 21 случай заражения, в Кабардино-Балкарии – 13, в Дагестане – 8, в Северной Осетии – 8, в Карачаево-Черкесии – 4, в Ингушетии – 3.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 567 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.