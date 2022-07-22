Гусман: медиа-форум в Шуше имеет потенциал стать глобальным

22 июл. 11:56

Первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман рассказал о потенциале Международного медиа-форума в Шуше.

"Скоро азербайджанская журналистика будет отмечать свое 150-летие, и я очень надеюсь, что к тому времени Международный медиа-форум выйдет на глобальный уровень", - приводит его слова Trend.

Также он напомнил о несправедливости, с которой Азербайджан сталкивался в мире, особенно в СМИ, во время Карабахской войны.

"Сегодня и навеки Шуша и Карабах принадлежат Азербайджану, и эту правду необходимо донести до мирового сообщества. Это одна из задач медиа-форума", - отметил Гусман.

Стоит добавить, что в рамках Международного медиа-форума в Шуше , организованного Агентством развития медиа Азербайджана, состоялась первая панельная дискуссия на тему "Переход к журналистике нового типа: конвергенция и новые возможности".