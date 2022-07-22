В Германии заявили, что Россию невозможно изолировать

22 июл. 11:48

Обозреватель немецкого издания Die Welt Жак Шустер назвал главные заблуждения западных стран о России – убеждение об изоляции, мнение об эффективности санкций и о мнимой эффективности армии Украины.

"Проводить серьезную внешнюю политику значит смотреть в лицо реальности: Украине не сломить превосходящую десятикратно российскую армию. Путин не изолирован от других представителей международного сообщества. А западные санкции его не останавливают", - считает журналист.

Автор статьи также напомнил об обратном эффекте антироссийских санкций и сообщил, что доходы Москвы от нефтяных и газовых продаж только увеличиваются.

По мнению обозревателя, Западу стоит восстановить связи с Россией и пытаться найти с ней компромисс, а не заниматься ее изоляцией. В заключение он призвал Штаты к участию в переговорах Москвы и Киева.