Журналист Брилев покинул руководство ВГТРК

22 июл. 11:33

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы "Вести в субботу" на канале "Россия 1" Сергей Брилев сообщил, что больше не будет вести телепередачу.

"В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)", - написал он в соцсетях.

После этого Брилев поехал в латиноамериканские государств, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. Вернувшись в Москву, ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил курсы по реабилитации.

Журналист рассказал о своей командировке и операции еще в апреле. Как сообщал "Московский комсомолец", по этим причинам он отсутствовал в телеэфире. Месяцем ранее ведущий говорил, что продолжит свою деятельность во ВГТРК, а в командировке снимет серию репортажей "о реакции на украинский кризис стран со своим видением происходящего".

Брилев отметил, что в воскресенье будет показан его фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые "снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира".

"Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считаные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т. п.", - подчеркнул он.