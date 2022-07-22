Аномальная жара накроет почти весь Казахстан

22 июл. 10:45

Жители Алматы стали проводить больше времени у городских фонтанов в связи с возвращением 40-градусной жары.

При этом, как сообщает "Хабар 24", медики рекомендуют гражданам меньше гулять и употреблять больше жидкости.

Синоптики заявляют, что в ближайшие дни аномальная жара установится практически на все территории республики. По словам инженера-синоптика РГП "Казгидромет" Даулета Кисебаева, в Алматы в течение трех дней будет стоять жаркая, сухая, безосадочная погода.

"Температурный фон ночью будет в пределах 20-25 тепла, днем – в пределах 35-38 тепла. На три дня дано было штормовое предупреждение по Алматинской области и по городу Алматы, что сохраняется сильная жара – 36-38 градусов", - добавил он.

