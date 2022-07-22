Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение

22 июл. 11:14

В пятницу, 22 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Основное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству. В частности, стороны обсудили комплекс основных вопросов в экономической сфере, включая конкретные проекты по импортозамещению.

Помимо этого, президенты коснулись международной повестки дня. Глава российского государства рассказал своему белорусскому коллеге о переговорах, состоявшихся в Тегеране 19 июля.

В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку белорусского национального авиаперевозчика, передает агентство БелТА.

Лидеры России и Беларуси также согласовали вопрос назначения нового белорусского посла в РФ. Владимира Семашко на этой должности сменил замглавы администрации президента РБ Дмитрий Крутой, который ранее занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.