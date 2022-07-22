Полугодовой товарооборот между Россией и Грузией взлетел на 32%

22 июл. 11:30

Национальная служба статистики Грузии сообщила о всплеске товарооборота с Россией в первой половине 2022 года. Товарооборот за январь-июня составил $962,2 млн, что на 31,8% больше, чем в январе-июне 2021 года.

При этом рост был достигнут исключительно за счет расширения российского экспорта, так как экспорт товаров из Грузии в Россию в первом полугодии упал на 2,8%. В структуре внешней торговли Грузии на Россию приходится доля в 11,4%.

Экспорт Грузии в Россию в эти шесть месяцев составили 41,3 тыс т ферросплавов, 34,8 тыс т минеральной и пресной воды, 21,5 тыс т натурального виноградного вина, 3,4 тыс т спиртных напитков и некоторые другие позиции.

Россия, в свою очередь, ввезла за этот период в Грузию 77,2 тыс т пшеничной муки, 198,2 тыс т нефти и нефтепродуктов, 156,1 тыс т природного и попутного газов. Рост поставок российских углеводородов в Грузию произошел на фоне европейских санкций против нефти из РФ и отключения газопроводов.