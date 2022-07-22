Мария Захарова рассказала о подарке из Азербайджана

22 июл. 10:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале рассказала о подарке азербайджанской рукодельницы, который она надела накануне для брифинга – брошки в виде российского флага.

"Меня спрашивают о триколоре на лацкане пиджака, в котором я была сегодня на брифинге. Кто-то даже посчитал, что это вышивка. Эта брошка – сделанный руками азербайджанской умелицы по просьбе наших соотечественников очень дорогой мне подарок от служителей Собора Рождества Пресвятой Богородицы в Азербайджане", - сообщила Мария Захарова.

Она добавила, что недавно подарок ей передал от имени прихожан настоятель храма отец Антоний.

"Трехцветным бисером расшит целый мир. В нем – тепло наших соотечественников, их любовь к России, доброта и искренность. Буду носить у сердца", - заключила Мария Захарова.