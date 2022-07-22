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Список недружественных для РФ государств пополнился новыми странами

Список недружественных для РФ государств пополнился новыми странами

Правительства России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в списке оказались Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Как отметили в правительстве, в этих странах совершаются недружественные действия в отношении диппредставительств РФ.

"Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия", - говорится в сообщении. 

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