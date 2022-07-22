Взаимодействие в области прав человека обсудили Туркменистан и ООН

22 июл. 10:01

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев встретился с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришардом Коменда, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили сотрудничество Ашхабада с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, включая осуществление принятых обязательств и выполнение положений конвенций по правам человека, участником которых является Туркменистан.

Также представители затронули вопросы деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств страны в области прав человека и международного гуманитарного права.

Хаджиев в ходе беседы отметил, что основным аспектом совместной деятельности является подготовка докладов и отчетов в договорные органы ООН, и заявил о готовности страны участвовать в процессах по совершенствованию потенциала института омбудсмена, внедрению образовательных программ и проведению региональных мероприятий.