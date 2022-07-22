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В Шуше стартует I Международный медиа-форум

В Шуше стартует I Международный медиа-форум

Сегодня в культурной столице Азербайджана – городе Шуша – начинает работу I Международный медиа-форум, организованный республиканским Агентством развития медиа. Тема этого года – "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации".

Программа I Международного медиа-форума в Шуше состоит из четырех панельных дискуссий. Участники события обсудят трансформации современной журналистики, этику СМИ, глобальные перспективы развития международной обстановки и освещение города Шуша в азербайджанской прессе.

В форуме участвуют азербайджанские и иностранные журналисты, сообщила пресс-секретарь Агентства развития медиа Саида Шафиева. В Карабахский экономический регион делегации были доставлены авиарейсом Баку-Физули.

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